Antalya'da midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı Antalya'da midibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 1'i ağır 20 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Tefenni yolu Dereköy mevkiinde Ali Çelik'in kullandığı midibüs mıcırdan çıkmak için manevra yaparken şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1'i ağır 20 kişi yaralandı

Kazada İbrahim Topuz, Keziban Gümüş, Salih ve Olga Mercan, Halil ve Ümmü Ergin, Cemile Kavdır, Fatma ve İsmail Kahraman, Ümmü Gündoğdu, Ümmü Nur Soytürk, Durkadın ve Havva Altıngeyik, Keziban Altıntaş, Erol Alkan, Atiye Bölükbaşıoğlu, Ahmet İlhan Alkan, Aysel Dikmen, Himmet Karataş ve Şerife Ilgın yaralandı.

Yaralılardan 11'i ambulanslarla 9'u ise araçlarla Korkuteli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Bölükbaşıoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.