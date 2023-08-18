İHA
Trafikte sakinliğini koruyamayan, şiddete başvuruyor.
Sonuçlarına rağmen kavgadan geri durmayanlar, kan akıtabiliyor.
O kavgalardan biri, bugün Antalya’nın Manavgat ilçesi D-400 ,arayolu üzerinde çıktı.
3 kişi saldırdı
Seyir halinde olan araç sürücüleri arasında yol vermeme kavgası çıktı.
Saat 12.00 sıralarında çıkan kavgada 3 saldırgan, bir başına olan şoföre saldırdı.
Saldırganlar arasındaki bir kişi, şoförü uzun süre darbetti.
O anları kaydetti
Yumrukların konuştuğu kavgayı, başka bir sürücü ise ayırmaya çalıştı.
Kaçmaya çalışan minibüs şoförünü kovalayan saldırganlar, yakalayamayınca araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı.
O anlar, diğer sürücülerin güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.