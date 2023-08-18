Antalya’da minibüs şoförüne 3 kişi saldırdı Trafikte yol vermeme tartışması yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, minibüs şoförüne 3 kişi saldırdı. Saldırganlar arasındaki bir kişi, uzun süre şoförü darbederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Trafikte sakinliğini koruyamayan, şiddete başvuruyor.

Sonuçlarına rağmen kavgadan geri durmayanlar, kan akıtabiliyor.

O kavgalardan biri, bugün Antalya’nın Manavgat ilçesi D-400 ,arayolu üzerinde çıktı.

3 kişi saldırdı

Seyir halinde olan araç sürücüleri arasında yol vermeme kavgası çıktı.

Saat 12.00 sıralarında çıkan kavgada 3 saldırgan, bir başına olan şoföre saldırdı.

Saldırganlar arasındaki bir kişi, şoförü uzun süre darbetti.

O anları kaydetti

Yumrukların konuştuğu kavgayı, başka bir sürücü ise ayırmaya çalıştı.

Kaçmaya çalışan minibüs şoförünü kovalayan saldırganlar, yakalayamayınca araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı.

O anlar, diğer sürücülerin güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.