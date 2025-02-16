Antalya'da motosikletin çarptığı genç kadın yaşam mücadelesini kaybetti

İHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seyreden otomobil sürücüsü Kübra K., Hacı Musa Sokak üzerinde kendisiyle aynı yönde ilerleyen motosikletliler Hüseyin E. G. ve Bahar Balcı'ya çarpmıştı.

Kazada devrilen motosikletten asfalt zemine düşen 17 yaşındaki Bahar Balcı, ağır yaralanmıştı.

Diğer motosiklet sürücüsünün ise yaralanmadığı tespit edilen kaza sonrası olay yerin gelen sağlık ekipleri, genç kızı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırmıştı.

YOĞUN BAKIMDAYDI

Gazipaşa’da yapılan kontrollerin ardından ileri tetkik ve tedavi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Bahar Balcı, burada yoğun bakıma alındı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 16 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybeden genç kız, hayatını kaybetti.

Genç yaşta trafik kazasında yaşamını yitiren Bahar Balcı, yarın öğle namazının ardından Yenigüney Mahallesi’nde toprağa verilecek.