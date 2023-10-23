DHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde 8 Ekim öğle saatlerinde motosikleti ile evinden çıkan 66 yaşındaki Ömer Demiral, Sakarya Bulvarı'na geldiğinde yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada K.Ö.'nün kullandığı 07 KZ 101 plakalı cip, Demiral'ın motosikletine çarptı.

Savrulan Demiral yaralanırken, çevredekiler de yardım için yanına gitti.

Sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Demiral, hayatını kaybetti.

Sürücü K.Ö. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheli serbest bırakıldı

Demiral'ın ölüm haberi ile büyük üzüntü yaşayan yakınları, K.Ö.'nün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Hukuki sürecin başlaması için girişimde bulunan yakınları, K.Ö.'nün bir an önce tutuklanmasını istedi.

Çarptığı adama sosyal medyadan istek gönderdi

Öte yandan Ömer Demiral'ın kızı Zeliha Nayman, gelen aramalara cevap vermek için aldığı babasının cep telefonuna gelen bildirim ile ikinci şoku yaşadı.

Sürücü K.Ö.'nün kazadan sonra babasının sosyal medya hesabına arkadaşlık isteği gönderdiğini gören Nayman, duruma anlam vermediklerini söyledi.

"Maalesef ne tutuklanma ne gözaltı süreci yaşandı"

Sürücünün cezasız kalmaması için çabaladıklarını söyleyen Nayman, şu ifadelere yer verdi:

Babam evinden çıkıp, büyük ihtimalle çarşıya gelirken bir araç arkasından çarpıyor. Babam yaşamını yitiriyor. Maalesef ne tutuklanma ne gözaltı süreci yaşandı. Sürücü ifadesini verip, 1 saat sonra serbest bırakılıyor. Babamın acısını yaşayamadan sürücünün tutuklanması için çaba sarf ediyoruz. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Bu cezasız kalmamalı. Hukuki bir süreç kesinlikle olmalı. Bizim canımız yandıysa, onun da bunun hesabını vermesi gerektiğini düşünüyorum.

"Neden gönderdiğini bilmiyoruz, anlam veremiyoruz"

Görgü tanıklarının sürücünün fren yapmadığını söylemesi üzerine gittikleri olay yerinde fren izi olmadığını gördüklerini söyleyen Nayman, şunları söyledi:

Aile olarak psikolojimiz bozuldu. Doğru düzgün uyku uyuyamıyoruz. Aktif olarak araç kullanıyordum, şu an kullanamıyorum. Ne yaşadığımızı bile bilmiyoruz. Kazayı görenler ile de görüştük. Bize aracın fren yapmadığını söylediler.



Olay yerine baktık, hiçbir şekilde fren izi yok. Görüntülerde de aracın çok hızlı olduğu görülüyor. Babamın telefonunu aldık.



Tesadüfen sosyal medya hesabından gelen bildirim üzerine giriş yaptık. Dalga geçer, alay eder gibi bizim acımızın üzerine daha da acı katar gibi bir de arkadaşlık isteği göndermiş. Neden gönderdiğini bilmiyoruz, anlam veremiyoruz.