Antalya’da Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara trafik kazasında yaralandı

Ucuz atlatıldı...

Kaza, akşam saatlerinde Tonguç Caddesi ile Şarampol Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi.

KAYMAKAM KAZA ANINDA ARAÇTAYDI

Erkan S.'nin kullandığı 07 AIR 470 plakalı hafif ticari araç, Ahmet Ç. idaresindeki ve içinde Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara'nın da bulunduğu 07 AA 119 plakalı makam aracına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ve kaldırıma çıkarak kontrolden çıkan makam aracı, aynı yönde ilerleyen Aslı Ü.’nün kullandığı 07 BLF 901 plakalı araca arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşlar kazanın ardından araçtakilere yardım ederken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

DURUMU İYİ, TABURCU EDİLDİ

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kaza nedeniyle sarsıntı geçirdiği belirtilen Kaymakam Kara’ya ilk müdahaleyi yaptı. Kara, kontrol amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından Kaymakam Kara taburcu edildi.

Kazaya karışan diğer araç sürücüleri ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından makam aracı çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.