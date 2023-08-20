Antalya'da ocakta unutulan yumurtalar paniğe neden oldu Manavgat ilçesindeki bir evde, yangın çıktığı ihbarı itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi. Bölgeye gelen ekipler, evden yükselen dumanın ocakta unutulan yumurtalardan çıktığını bildirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Antalya'nın Manavgat ilçesi Emek Mahallesi Barbaros Caddesi'nde ilginç bir olay meydana geldi. Bir apartmandan yükselen dumanlar, herkesin yüreğini ağzına getirdi ve ekiplere haber verildi. Yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Ocakta unutulan yumurtalar korkuttu Adrese gelen ekipler dumanların çıktığı ikamette kimsenin bulunmadığını belirledikten sonra ikametin kapısını levye yardımıyla açarak içeri girerken, yükselen dumanların ocakta unutulan ve yanan yumurtalardan çıktığını belirledi. Yumurtaların bulunduğu tavayı ocaktan alarak dışarı çıkaran itfaiye görevlileri ikametteki dumanın çıkmasının ardından olay yerinden ayrıldı.