İHA
Antalya'nın Manavgat ilçesi Emek Mahallesi Barbaros Caddesi'nde ilginç bir olay meydana geldi.
Bir apartmandan yükselen dumanlar, herkesin yüreğini ağzına getirdi ve ekiplere haber verildi.
Yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi.
Ocakta unutulan yumurtalar korkuttu
Adrese gelen ekipler dumanların çıktığı ikamette kimsenin bulunmadığını belirledikten sonra ikametin kapısını levye yardımıyla açarak içeri girerken, yükselen dumanların ocakta unutulan ve yanan yumurtalardan çıktığını belirledi.
Yumurtaların bulunduğu tavayı ocaktan alarak dışarı çıkaran itfaiye görevlileri ikametteki dumanın çıkmasının ardından olay yerinden ayrıldı.