Antalya'da oğlunu toprağa veren annenin acısı dinmiyor... 35 yaşındaki oğlunu trafik kazasında kaybeden acılı anne Cennet Deniz, "Bizim gecemiz gündüzümüz belli değil, adalet yerini bulsun. Benim oğlum toprak oldu ama o da cezasını alsın. Biz kafamızı yastığa koyamıyoruz" dedi.

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İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara Caddesi’nde Tarık Deniz, yolun karşısına geçerken B.S. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alkollü ve hızlı olan sürücü 3 gün sonra polise teslim olurken, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 36. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve Burak S.’nin, ’taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi.

Anne "kara adaletli değil" dedi

Geçen günlerde Antalya 36'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya katılmayan, talimat ile ifadesini gönderen B.S. hakkında tutuklama için yakalama kararı çıkartıldı. Ankara'da bir şantiyede çalışan B.S., Gölbaşı Adliyesi'ne giderek teslim oldu ve ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emekli polis memuru baba Cuma ve anne Cennet Deniz ise kararın kendileri için adaletli olmadığını belirtti.

"6 aylık süre bize 6 yıl gibi geldi"

Kazanın ardından şüphelinin adli kontroller dışarıda dolaştığını belirten Cuma Deniz, "Buna kaza değil cinayet diyoruz. Alkol alıp direksiyon başına geçiyorsunuz, son sürat gidip oğlumun ölümüne neden oluyor ve kaza yerinden kaçıyorsunuz. 3 gün sonra alkolün etkisi geçtikten sonra teslim oluyorsun ve ardından serbest bırakılıyorsun. Benim evladım gitmiş, öldürülmüş. Bir baba ne yaparsa ben onları yaptım. Bu şahıs dışarıda çalışıyor. Benim oğlum toprağın altında yatıyor, bu adam çalışıyor. Bizim halimize bak, sakalımız saçımız uzamış, yemeden içmeden kesilmişiz, hayata küsmüşüz.

Ama bu şahsa hiç gel git diyen yok. Biz burada 6 aylık süre bize 6 yıl gibi geldi. Bütün delilleri mahkemeye sunduk. 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandı, tutuklamasına karar verildi. Bu şahsın cinayetten Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasını istiyoruz” dedi.

"18 yıl ceza talebi"

Oğlunun ölümüne neden olan kazanın normal bir trafik kazası olmadığının altını çizen Deniz, "Bu şahsın 24 yılla yargılanmasını, en az 18 yıl ceza almasını talep ediyoruz. Asliyeden çıkıp ağır cezada yargılansın. Bu tutukluluk hali bizim için kum tanesi gibi. Bu şahsın ilk günden tutuklanması gerekirdi. Bu karar bizi mutlu etmedi. Normal bir kaza değil. 18 yıl ceza istiyoruz, bunu ben değil kanun söylüyor. Aşağıda bir ceza olursa bu işin peşini bırakmayacağım, her mahkemeye gideceğim. Biz ölüyüz ölü. Oğlumun mezarına iyi bir haber olmadığı için gidemiyorum. Oğlum, şahıs gerekli cezayı aldı diyemiyorum. Adaletin yerini bulması gerekir” diye konuştu.

"Yatağı boş kaldı"

Oğlunun dolabındaki kıyafetlerini koklayarak, "Annen kurban olsun sana cennet kokulum, annem kurban olurum sana, her şey yarım kaldı annem" diyerek ağlayan anne Cennet Deniz, "Bizim gecemiz gündüzümüz belli değil, adalet yerini bulsun. Benim oğlum toprak oldu ama o da cezasını alsın. Biz kafamızı yastığa koyamıyoruz. Odasına giremiyorum. Yatağı boş kaldı" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)