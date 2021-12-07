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    Antalya'da öğrenci yurdunda vahşet

    Özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney, yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesip, göğsünün üzerine koydu.
    • DHA
    • 07.12.2021 - 16:09
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 17:39
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    Antalya'da öğrenci yurdunda vahşet

    Antalya'nın, Kepez İlçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan, 4 katlı öğrenci yurdunun yemekhanesinde cinayet olayı yaşandı.

    SATIRLA BAŞINI KESTİ

    Yurdun aşçısı İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti.

    "DECCAL'İ VURDUM"

    Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyup, "Deccal'i vurdum." diye bağırdı. Güney, satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı.

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    ÖĞRENCİLER POLİSE İHBAR ETTİ

    Olayı gören öğrencilerden biri, yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı.

    GÖZALTINA ALINDI

    İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

    Mehmet Sami Tuğrul'un, kendi halinde sessiz bir öğrenci olduğu kaydedildi.

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