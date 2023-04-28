İHA

Antalya'nın Serik ilçesi D-400 karayolunda meydana gelen olayda, Nuri Ç.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Berk Cansu'ya çarptı.

anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde emniyet şeridinde seyir halindeki otomobilin, yolun karşısına geçmek için yola çıkan 12 yaşındaki Cansu'ya çarpması ve çocuğun çarpanın etkisiyle metrelerce sürüklenmesi yer aldı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Ortaokul öğrencisi Cansu, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ali Berk Cansu'nun okuldan eve dönüş yolunda kaza geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'da öğrencinin metrelerce sürüklendiği kaza anı
Antalya'da öğrencinin metrelerce sürüklendiği kaza anı