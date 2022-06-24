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    Antalya’da öldürülen emlakçının halıya sarılıp gömüldüğü ortaya çıktı

    Kaybolan emlakçının toprağa gömülü cansız bedeni bulunurken, polis katili ormandaki barakada yakaladı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden zanlı, emlakçıyı halıya sarıp, toprağa gömdüğünü söyledi.
    • 24.06.2022 - 11:06
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    Antalya’da öldürülen emlakçının halıya sarılıp gömüldüğü ortaya çıktı

    Antalya'nın Alanya ilçesinde emlakçılık yapan Ahmet Ataoğlu'dan (34) 5 Haziran'dan beri haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu.

    Polis ekipleri, Ataoğlu'nun en son Büyükhasbahçe Mahallesi'nde görüldüğünü belirledi ve aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

    Cansız bedeni bulundu

    İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede toprak altına gömülmüş ceset olduğunu tespit etti.

    Toprak altından dün çıkarılan cesedin, Ahmet Ataoğlu'na ait olduğu belirlendi.

    Ataoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Antalya’da öldürülen emlakçının halıya sarılıp gömüldüğü ortaya çıktı #1

    İtiraf etti

    Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ahmet Ataoğlu ile en son görüşen kişinin, cesedin bulunduğu bölgenin yakınındaki barakada kalan B.K. olduğunu tespit etti.

    Polis ekiplerince dün gözaltına alınan B.K., cinayeti itiraf etti.

    Antalya’da öldürülen emlakçının halıya sarılıp gömüldüğü ortaya çıktı #2

    Başına keserle vurdu, sonra gömdü

    B.K., 6 Haziran sabahı Teras mevkisindeki barakada yalnız oldukları sırada aralarında çıkan tartışma sonrası Ataoğlu'nun başına keserle vurduğunu anlattı.

    DHA’nın haberine göre B.K., daha sonra halıya sardığı Ahmet Ataoğlu'nu cansız bedenini barakaya 20 metre uzaklıktaki alana gömdüğünü söyledi.

    Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü belirtildi.

    Antalya’da öldürülen emlakçının halıya sarılıp gömüldüğü ortaya çıktı #3


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