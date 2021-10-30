Antalya'da ölen köpeğini gömen vatandaş, ihbar üzerine çılgına döndü

Vefat eden engelli köpeğini parka gömerken çevredekilerin ihbar etmesi sonucunda ortalık karıştı. Temizlik ekiplerinin köpeği gömüldüğü yerden geri çıkartması, tartışmaya neden oldu.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan evcil hayvan fotoğrafçısı Serkan Gökkaya, sokakta 10 yaşında kör ve engelli bir kangal köpeği buldu.

Bakıma ihtiyacı olan köpeği sahiplenen Gökkaya, belediye ve komşularının desteğiyle, atıl bir alanı barınağa çevirdi, trafoyu da resim ve süslemelerle boyattı.

Perşembe gecesiyse ‘Aslan’ ismini verdiği köpeği hastalığından dolayı öldü.

Gökkaya, sabah saatlerinde ise yaşadığı sitenin yakınındaki bir parka köpeğini battaniyeye sararak gömdü.

MAHALLELİ CESET SANIP İHBAR ETTİ

Çevredekiler ceset gömüldüğünü düşünerek polisi aradı.

İhbar üzerine parka gelen polis ekipleri, gömülen alanın açtırınca köpek ölüsüyle karşılaştı. Bunun üzerine bölgeye zabıta ekipleri çağrıldı.

Battaniyeye sarıp parka gömdüğü köpeğini, çöp kamyonunda görünce çileden çıktı VİDEO

KÖPEĞİNİ ÇÖPTE GÖRÜNCE ORTALIK KARIŞTI

Polis ekipleri olay yerinden ayrılırken, bu sırada başı ağrıdığı gerekçesiyle evine ilaç almaya çıkan Gökkaya, döndüğünde köpeğini hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonunun içinde görünce çılgına döndü.

Bir kadın ise köpeğin o halini görünce uzun süre gözyaşı döktü.

Belediye görevlileri, Gökkaya ve diğer hayvanseverler arasında uzun süren tartışmalar yaşandı.

BELEDİYE GÖREVLİLERİNE TEPKİ

Belediye görevlileri, uygun araç bulunamadığı için çöp kamyonuyla götüreceklerini söylerken, hayvanseverler ise köpeğin preslenerek çöpe atılacağını ileri sürdü.

Ekipler, köpeğin sahibine beraber gitme teklifini ilettiklerini ancak kabul edilmediğini, sorunun bu yüzden çıktığını söyledi.

Hayvanseverler köpeğin zarar görmeyeceğine ikna edilemeyince çöp kamyonundan çıkartılarak gömülen alana tekrar konuldu.

"HAYVAN MEZARLIĞI BULAMADIM"

Yapılanların doğru olmadığını belirten köpeğin sahibi, Serkan Gökkaya, “Köpeğimi sokakta bulmuştum. 10 yaşında kangal. 3 aydır tedavi ettiriyoruz. Herkes destek çıktı, biz de belediyenin atıl olan bir alanını onun için güzel bir barınak haline getirdik. Ömrü olduğunca orada yaşasın istedik. Bu işe kendimi adadım. Güzel de bir yer yaptık ama nasip olmadı. Gece öldü. O saatte gömmedim yanlış anlaşılmasın diye. Gündüz herkesin gözü önünde gömdüm. Ceset gömüyor diye ihbar etmişler. Bir sürü polis, zabıta geldi. Belediyeden alacaklarını söylediler, çöp kamyonuna koymuşlar. Çöp kamyonuna koymak nedir. Hayvan mezarlığı yok, araştırdım bulamadım. Köpeğimi bu şekilde kabul etmiyorum” dedi.

ORMANLIK ALANA GÖMÜLDÜ

Yaklaşık 1 saat süren tartışma, yine zabıta tarafından bölgeye çağrılan hayvan nakil aracının gelmesiyle tatlıya bağlandı.

Köpek, gömüldüğü alandan tekrar alınarak nakil aracıyla Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yakınlarındaki ormanlık alana gömüldü.



































































































