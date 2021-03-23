Antalya'da ölümle sonuçlanan makas kazası kamerada

Antalya’da makas atan otomobil sürücüsünün, motosiklet sürücüsünün ölümüne, durakta bekleyen 2 kadının da yaralanmasına sebep olduğu kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, şehir merkezine doğru makas atarak hızla ilerleyen otomobilin sürücüsü Evren Y., bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil önce önünde giden motosiklet sürücüsüne arkadan çarptı, ardından kaldırımda bekleyen iki kadına çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobil, daha sonra çarptığı elektrik direğini devirdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kazada kaldırımda bulunan iki kadın ile araç sürücüsü yaralandı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Yaralı kadınlardan birisi kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, diğer kadın ve otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"SANKİ HAVADAN UÇARAK GELİYORDU"

Kaza anında kaldırımdayken otomobilin çarpması sonucu yaralananlardan Ayşen Menis, “Durağa doğru gidiyordum, üzerime doğru geldiğini gördüm ama etrafımda bariyerler vardı kaçamadım. Çok hızlı bir şekilde ‘Z’ yaparak geliyordu. Gözlerimi kapatıp kenara çekildim ‘ölüyorum’ dedim. Gürültüyle elektrik direğini yıkmış. Gözümü açtığımda ayağımı araçtan çekmeye çalıştım. Araç patlayacak diye oradan kaçtım. Çevredekiler yardımcı oldu. Motosiklet sürücüsünün öldüğünü gördüm. Ayakkabısı benim önümdeydi. Feci bir kazaydı. Şoktaydım. Ölebilirdim, o kadar kötü bir şekilde geliyordu ki, sanki havadan uçarak geliyordu.” dedi.