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Antalya'da ormanlık alan yangınında 3 hektar alan zarar gördü

Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

İHA İHA
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Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Dolbazlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın sonrası yükselen dumanlar çevre mahallelerden de görüldü

YANGINA HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan 1 helikopter, 5 arazöz, 3 arazi aracı, 5 itfaiye, 6 su tankeri ve 2 iş makinesiyle müdahalede bulunuldu.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Sarılar Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangında 3 hektar ormanın zarar gördüğü bildirildi.

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