Antalya'da otelin kazan dairesinde yangın: Müşteriler tahliye edildi

Antalya’nın Alanya ilçesi Saray Mahallesi’ndeki Güzelyalı Caddesi üzerinde bulunan üç yıldızlı bir otelin kazan dairesinde, bu sabah saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında otelde kalan misafirler tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

"DUMANLAR YÜKSELİNCE HIZLA AŞAĞI İNDİK"

Tatil için Konya’dan gelen ve otelde konaklayan Yavuz Gelmez, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Sabah saatlerinde yangın ihbarı geldi. Otel kapılarına vurulduğunda önce önemsemedik, ancak alt katlardan dumanların yükseldiğini fark edince hızla yangın merdivenlerinden tahliye olduk. O sırada itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmıştı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.