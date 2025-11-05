Abone ol: Google News

Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Kazanın ardından 'Niye gülüyorsun' tartışması çıktı

Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından otomobilde yolcu olarak bulunan kadın ile kaza yerinde bulunan bir kadın arasında yaşanan "Niye gülüyorsun?" tartışması, kameralara yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 12:53
  • Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı.
  • Kazada bir kadın yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Olay yerinde "Niye gülüyorsun?" tartışması yaşandı ve trafik ekipleri müdahale etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi Barış Manço Parkı yan tarafındaki 9509 Sokak'ta meydana gelen kazada, Güllük Caddesi istikametine seyir halindeki Çetin A.'nın kullandığı otomobile, 9510 Sokak istikametinden seyir halindeki Alper T.'nin kullandığı motosiklet yandan çarptı.

Kazada, motosikletin direksiyonu, otomobilin kapısına sıkışarak otomobille birlikte 6-7 metre gitti.

OMUZUNDAN YARALANDI

Bu sırada direksiyon, ön koltukta yolcu olarak bulunan Gülnaz A.'ın omuzundan yaralanmasına sebep oldu.

"NEDEN GÜLÜYORSUN" TARTIŞMASI

Yaralı, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobilde yolcu olarak bulunan ve kazayı yara almadan atlatan kadın ile kazayı seyreden başka bir kadın arasında, "Neden gülüyorsun?" tartışması yaşandı.

Tartışma, trafik ekibi ve vatandaşların araya girmeleriyle kavgaya dönüşmeden sonlandırıldı.

KAZANIN SUÇLUSU OLARAK BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Aynı şekilde araç sürücülerinin kazanın suçlusu olarak birbirlerini suçlamaları nedeniyle başlayan ağız dalaşı da trafik ekipleri tarafından, taraflar sakinleştirilerek sonlandırıldı.

