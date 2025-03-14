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İHA

Antalya'nın Korkuteli-Antalya yolunda korkunç bir kaza meydana geldi.

18 yaşındaki Oğuzhan Yorgun idaresindeki Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak yolun kenarında park halindeki 07 AJY 241, 07 MTU 09 plakalı otomobiller ile 07 AIT 467 plakalı karavana çarptı.

Kazada sürücü Yorgun ve yanında bulunan Tunahan Zobu yaralandı.

ARAÇLARA ÇARPIP SAVRULDU

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Korkuteli Devlet Hastanesi'ne, ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde aracın hızla gelip park halindeki araçlara çarpması ve ardından savrulması yer aldı.