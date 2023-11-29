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Antalya'da otoparktan çıkarken kaza yaptı: Alkollü olduğu belirlendi

Antalya'da otoparktan çıkarken kaza yaptı: Alkollü olduğu belirlendi Antalya'da geri manevra yaptığı sırada aracın arkasındaki yayaya çarparak yaralanmasına neden olan sürücünün 1,33 promil alkollü olduğu belirlendi. Salı Pazarı içerisindeki otoparkta meydana gelen ve güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazanın ardından araç sürücüsüne 4 bin 64 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay el konuldu.