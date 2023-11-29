Antalya'da otoparktan çıkarken kaza yaptı: Alkollü olduğu belirlendi

İHA
Antalya'da Yukarı Pazarcı Mahallesi 4047 Sokak üzerinde bulunan Salı Pazarı'nın otoparkında Mustafa A., 07 LS 485 plakalı otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada, aracın arkasında bulunan Abdülkadir Ateş'e çarptı.
Otomobilin çarptığı Ateş yere düşerek yaralandı.
Otoparktan çıkarken kaza yaptı
Abdülkadir Ateş, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Alkollü çıktı
İş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsünün 1.33 promil alkollü olduğu belirlendi.
Otomobil sürücüsüne 4 bin 64 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay el konuldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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