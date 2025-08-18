Antalya'da oturduğu apartmanın girişinde silahlı saldırıya uğradı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sokak üzerinde bulunan bir apartmanda oturan 30 yaşındaki Derviş Ç. ikamet ettiği apartmana girmek üzereyken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Silah sesleri üzerine aşağıya inen Derviş Ç.'nin yakınları genci apartman girişinde kan içerisinde bulurken, kimliği belirsiz bir şahsın bölgeden motosikletle hızla uzaklaştığını gördü.

ÇOK SAYIDA KURŞUNUN HEDEFİ OLDU

Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Derviş Ç. yakınları tarafından kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye kaldırılırken, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine verilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

SALDIRGANI YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olay sonrası motosikletle kaçan kimliği belirsiz şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin apartman girişinde ve sokak üzerinde yaptığı çalışmalarda çok sayıda boş kovana rastlandı.

Derviş Ç. kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.