Antalya'da dün gece saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3188 Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın giriş katında İngilizce öğretmenliği yaptığı öğrenilen Pakistan asıllı A. A. Q. (30), eve geldiğinde birlikte yaşadığı annesi Ashfaq Ahmad Qureshi'nin (59) mutfakta kanlar içerisinde olduğunu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Pakistanlı kadın boynu ve 3 parmağı kesilmiş halde bulundu
Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Ashfaq Ahmad Qureshi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Mutfakta kanlar içerisindeki cesedi inceleyen olay yeri inceleme ekipleri, Ashfaq Ahmad Qureshi'nin boyun ve kollarında bıçak kesikleri olduğunu, 3 parmağının da kesildiğini tespit etti.
Ekiplerin, evin mutfağında ve balkon kapısından parmak izleri örnekleri aldığı gözlendi.
Oğlu gözaltına alındı
Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler geniş çaplı araştırma başlatırken, sözlü ifadesini alınan kadının oğlu A. A. Q., kelepçelenerek gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.
8 Nisan'da yaşadıkları eve yeni taşındıkları öğrenilen kadının cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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