Site sakinlerine saldıran şahıslar hakkında konuşan aile, aldıkları darp ve psikolojik şiddet nedeni ile şikayetçi olduğunu söyledi.

Antalya'da Konyaaltı ilçesinde yaşayan Hilal Oktay Başaslan ve kuzenleri, geçtiğimiz hafta site yöneticisiyle köpek besleme yüzünden tartıştı.

Site yöneticisinin köpeklere elektro şok uyguladığını ileri süren Başaslan, olaydan bir hafta sonra da eşi ve kızıyla sokak ortasındayken palalı saldırıya uğradı.

"12 YAŞINDAKİ KIZIMI SIKIŞTIRIYOR"

Yaşadıklarını anlatan aile şunları söyledi: "2 kişi eşime saldırıyor, 1 tanesi 12 yaşındaki kızımı sıkıştırıyor. Ben kızıma koşarken, bir palalı da benim boğazıma koyuyor palayı 'Seni burada keserim’ diyor.” dedi.

Antalya'da palalı saldırıya uğrayan aile konuştu ViDEO

"4 KİŞİ SİLAHLARLA İNİYORLAR"

Olay anında bir el silah sesi duyduklarını ve hemen kızının yanına koştuğunu aktaran Başsalan, “Ardından küfürleşmeler başladı. Aşağı 4 kişiyle indirler. 2 pala, bir sopa ve birisinde de tabanca vardı. Bir kadın, bir çocuk ve aile babasının olduğu yere 4 kişi bu silahlarla iniyorlar. Amaçları konuşmak değildi” şeklinde konuştu.





"BU SOKAĞA GİRMEK İSTEMİYORUM"

Olayın şokunda olduğunu dile getiren Başsalan, “Ben bir anneyim, aynı zamanda da bir hayvan severim. Bugün bize bunları yapan, bu hayvanlara neler yapar. Artık şiddetin boyutu ilerledi. Bundan sonrası artık ölüme kadar gidecek. Artık sosyal hayatın içerisine karışabileceğimi düşünmüyorum. Bu saatten sonra da bana itham edilen ve yapılanlardan sonra bu sokağa girmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.





"BURNUMDA VE KAFAMDA KIRIK VAR"

Mehmet Ali Başaslan, şüpheli şahıs ya da şahısların tabancayla o an sokakta bulunan eşi ve kızına doğru bir el ateş ettiğini ileri sürerek, “O an can havliyle arabadan indim, can havliyle eşimin ve kızımın üstüne atladım. ‘Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz’ diye bağırmaya başladım. ‘Bekle seni de öldürmeye geliyoruz’ dedi. 4 kişi aşağıya indi, 2’sinin elinde döner bıçağı, birinin elinde sopa, diğerinde de silah vardı. Hepsi bana saldırdı. Burnumda ve kafamda kırık var. Vücudumda çizikler var. Raporumu da aldım" diye konuştu.



Öte yandan Başaslan ailesinin, saldırganlar hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.