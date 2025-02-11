Antalya'da park halinde alev alan Tofaş hurdaya döndü
İHA

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Kestel Mahallesi Bük Caddesi üzerindeki müstakil bir evin park halindeki Adnan Menderes Aşık'a ait Tofaş marka otomobil, bilinmeyen nedenden dolayı alev aldı.

Yangına, araç sahibi ailesiyle birlikte ilk müdahaleyi yaparak alevleri söndürmeyi başardı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangınla ilgili emniyet güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editor