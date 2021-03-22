Antalya'da 'pes' dedirten kaçak havuz partisi

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir villada DJ eşliğinde havuz partisi yapan gruba, jandarma tarafından 76 bin TL idari para cezası uygulandı.

Bu kadar da da olmaz dedirten görüntüler, Antalya'nın Kaş ilçesinden geldi. Önceki gün sosyal medya üzerinden örgütlenip, bir villada kapalı mekanda kaçak eğlence düzenleyenlerin ardından bu defa havuz partisi görüntüleri 'Pes' dedirtti.

VİLLADA DÜZENLENEN KAÇAK HAVUZ PARTİSİNİ JANDARMA BASTI

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaş ilçe Jandarma K.lığı ekipleri tarafından, Andifli Mahallesi Büyükçakıl mevkiinde Villa B. isimli konaklama tesisinde parti yapıldığının bilgisi alınması üzerine E.D. isimli şahsa ait villaya operasyon yapıldı.

Antalya'da villada havuz partisine jandarma baskını

TOPLAMDA 76 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Operasyonda İ.B ,İ.Y,R.K., M.F.T. ,B.A.,G.T. ,B.U.,R.H.,A.P.,İ.C.,İ.A,N.S.,Y.Y ve B.D.M. olmak üzere 14 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden 48 bin 566 TL, maske takmamaktan 12 bin 600TL, emre aykırı davranışta bulunmaktan 5 bin 978TL ve villa sahibi E.D. ye 9 bin 832 TL olmak üzere toplamda 76 bin 976TL idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca Villa B. isimli konaklama tesisi, 1 ay süre ile Kaş Kaymakamlığı tarafından mühürlendi.