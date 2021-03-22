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- Antalya'da 'pes' dedirten kaçak havuz partisi
Antalya'da 'pes' dedirten kaçak havuz partisi
- İHA
- 22.03.2021 - 16:19
- Güncelleme : 22.03.2021 - 16:27
Bu kadar da da olmaz dedirten görüntüler, Antalya'nın Kaş ilçesinden geldi. Önceki gün sosyal medya üzerinden örgütlenip, bir villada kapalı mekanda kaçak eğlence düzenleyenlerin ardından bu defa havuz partisi görüntüleri 'Pes' dedirtti.
VİLLADA DÜZENLENEN KAÇAK HAVUZ PARTİSİNİ JANDARMA BASTI
Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaş ilçe Jandarma K.lığı ekipleri tarafından, Andifli Mahallesi Büyükçakıl mevkiinde Villa B. isimli konaklama tesisinde parti yapıldığının bilgisi alınması üzerine E.D. isimli şahsa ait villaya operasyon yapıldı.
Antalya'da villada havuz partisine jandarma baskını
TOPLAMDA 76 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Operasyonda İ.B ,İ.Y,R.K., M.F.T. ,B.A.,G.T. ,B.U.,R.H.,A.P.,İ.C.,İ.A,N.S.,Y.Y ve B.D.M. olmak üzere 14 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden 48 bin 566 TL, maske takmamaktan 12 bin 600TL, emre aykırı davranışta bulunmaktan 5 bin 978TL ve villa sahibi E.D. ye 9 bin 832 TL olmak üzere toplamda 76 bin 976TL idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca Villa B. isimli konaklama tesisi, 1 ay süre ile Kaş Kaymakamlığı tarafından mühürlendi.