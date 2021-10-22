Konyaaltı ilçesinde pitbull cinsi köpek, 11 aylık bebeğe ve babasına saldırdı. Bebeğin yanağını ve kulağını koparan köpek, baba Hasan Kaçar’ı da kolundan ve bacağından yaraladı.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde cadde üzerinde market işleten Hasan Kaçar’ın (33) eşi Sevim Kaçar (26), 7 Ekim Perşembe günü, 11 aylık bebeği Sadrettin ile markete gelen müşteriye bakmak istedi.

Aynı mahallede yaşayan M.T.O., pitbull cinsi köpeğiyle marketin önüne geldi.

Köpek, saat 19.30 sıralarında bir anda market içindeki bebeğe saldırınca baba Hasan Kaçar müdahale etmeye çalıştı.

Pitbull, baba Kaçar’a da saldırdı. Baba Kaçar kolundan ve bacağından, bebeği de yüzü ile kulağından yaralandı. Köpek ve sahibi ise olay yerinden ayrıldı.

Baba Kaçar ve bebeği, olay yerine sevk edilen ambulans ile Akdeniz Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vücuduna onlarca dikiş atılan baba ve bebeği, taburcu edilip evlerine geri döndü. Aile, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

“YÜZÜNÜ KOMPLE PARÇALADI”

Hasan Kaçar, yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

“Eşim bebekle beraber müşteriye bakmaya girdi. Köpek sesleri geldi, ön tarafa geldim. Pitbull cinsi bir köpek, sahibiyle birlikte geliyordu ancak ağzında herhangi bir koruması yoktu. Önce başka bir köpekle kavga ettiler. Daha sonra adam köpeğini tasmasından tutup bizim girişe köpekle birlikte geldi. Orada tasmasını bırakınca direkt olarak benim bebeğimin üzerine gitti. Yüzünü komple parçaladı, arkasından yetişmeye çalıştım ama ne yazık ki yetişemedim. Benim de bacağıma ve koluma saldırdı. Kolumu bırakmayıp 15-20 metre kadar sürükledi.

Antalya’da pitbull, 11 aylık bebeğe ve babasına saldırdı VİDEO



“KÖPEKLERİ NASIL BESLİYORLARSA, SAHİP ÇIKMALARI DA GEREKİYOR”

Ne yazık ki hayatı boyunca ileride taşıyacağı bir iz kalacak. Benimle 2-3 gündür yan yana gelmeye başladık. En ufak bir ses olsun hemen ağlamaya başlıyor. Kedi gördüğünde bile ortalığı ayağa kaldırıyor. Travma yaşıyor. Bu tarz köpekleri nasıl besliyorlarsa, sahip çıkmaları da gerekiyor. Şahsın ceza almasını istiyorum.”

SERBEST BIRAKILDI

Kaçar, şikayet sonrası köpeğin sahibinin denetimli serbestlikle serbest bırakıldığını söyledi.





“KOMPLE ELMACIK VE ÇENE KEMİĞİ GÖRÜNÜYORDU”

Anne Sevim Kaçar da, köpeğin saldırmasının ardından oğluna ilk başta bir şey olmadığını sandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Köpekle burun buruna geldik. Eşim bağırınca çocuğumu arkadan tutup kaldırdım. İlk başta görmedim bir şey ama sonra baktığımda komple elmacık ve çene kemiği görünüyordu, kulağı sallanıyordu. O esnada sahibi köpeği tuttum, tutmadım arasında duruyordu. Eşimi de bayağı bir sürükledi.

“OYUN KÖPEĞİMİZ VAR ONDAN BİLE KORKUYOR”

Yüksek sesle konuşulmasına tepki veriyor. Normalde bizim oyun köpeğimiz var, ondan bile korkuyor artık. Bu travmayı atlatmamız için doktorlar üstüne gitmemiz gerektiğini söylemişlerdi. Geçen gün markete soktuk ve küçük yavru kedinin markete girdiğini görünce çığlık bastı. Bebeğimin yüzünde ve kulak kısmında dikişler var şu an. Yarası açık bırakıldı. Aşırı bir şekilde iz kalacak.”

Anne Kaçar, oğlunun markete her geldiğinde olayı anlatmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.