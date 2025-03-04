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İHA

Antalya'da kent genelinde motosiklet sürücülerine yönelik bir çalışma gerçekleştirildi.

Kask, belge ve ekipmanların denetlendiği uygulamada, ilginç anlar da yaşandı.

POLİSLERDEN KAÇAMADILAR

İbrahim Söz Caddesi üzerinde motosiklet uygulaması yapan trafik ekiplerini gören 5 motosiklet sürücüsü, denetimden kaçtı.

Şüpheli sürücüler, başka bir caddede bekleyen ekipler tarafından durduruldu.

KAÇAK SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde 46 AKD 660 plakalı motosikletin sürücüsü Kadir A.’ya 9 bin 267 TL ceza uygulanırken, motosiklet trafikten menedildi.

Ehliyetsiz olduğu belirlenen Cihan K.’ye 18 bin 677 TL, motosiklet sahibine ise 18 bin 677 TL ceza yazıldı.

TOPLAM 48 BİN TL CEZA KESİLDİ

Ayrıca, kask takmayan 2 sürücüye 933 TL ceza uygulanırken, aday sürücü Burak Ö.’nün üçüncü kez kask cezası alması nedeniyle sürücü belgesi iptal edildi.

Yapılan kontrollerde 5 motosiklete, çeşitli ihlallerden toplam 48 bin 493 TL para cezası kesildi.