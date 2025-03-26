Antalya'da ruhsatsız silah operasyonu

DHA

Antalya'da nefes kesen bir operasyon gerçekleştirildi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yeni bir çalışmaya imza attı.

Yasadışı bireysel silahlanmayla mücadele kapsamında düzenlenen çalışmada, birçok şüpheli adres teslim edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Ruhsatsız silah taşıyan, bulunduran ve satışını yapan şüphelilere yönelik icra edilen operasyon neticesinde ruhsatsız 9 mm çapında 5 tabanca, 5 tabanca şarjörü ile 55 ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.