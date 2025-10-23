Antalya'da sağanak aniden bastırdı: Araçlar mahsur kaldı

- Antalya'nın Aksu ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak, yolları göle çevirdi.
- Özellikle Barbaros Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
- Suların çekilmesi için vatandaşlar ve belediye ekipleri su tahliye çalışmaları yaptı.
Antalya’nın Aksu ilçesinde bugün öğle saatlerinde sağanak aniden bastırdı...
Özellikle Barbaros Mahallesi’nde etkili olan sağanak, yaklaşık 1 saat sürdü.
SU GİDERLERİNİ TEMİZLEMEK İÇİN ÇABA HARCADILAR
Sağanak sonrası yollar göle döndü, bazı araçlar ilerleyemeyip mahsur kaldı.
Sürücüler ve vatandaşlar, su giderlerini temizlemek için çaba harcadı.
SULAR ÇEKİLDİ
Yağışın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler de, bölgede su tahliye işlemi gerçekleştirdi.
Giderlerin açılması ve su tahliye işlemi sonrası sular çekildi.