Antalya'da sahte içki operasyonu! 5 kişi yakalandı

İHA
Kaçakçılık ve sahte ürünlere dair operasyonlar hız kesmden devam ediyor.
Vatandaşların zehirlenmesine engel olmak isteyen ekipler operasyonları devam ettiriyor.
Yeni operasyonun adresi Antalya oldu.
Antalya'da bin 327 şişe sahte içki ve 95 litre sahte alkol ele geçirilirken, 5 şahsa işlem yapıldı.
Kaçakçılık operasyonu yapıldı
İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yürüttükleri çalışmada yürüttü.
Yapılan çalışmalarda bin 327 şişe sahte içki, 95 litre sahte alkol, 98 adet elektronik sigara, 360 paket gümrük kaçağı sigara, 95 adet puro, 16 paket pipo tütünü ele geçirildi.
5 kişiye işlem yapıldı
Olayda 5 şahsa “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” çerçevesinde işlem yapıldığı bildirildi.