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    Antalya’da, şampuan içen şahıs hastaneye kaldırıldı

    Şampuan içerken görülen Zafer Can Yıldız'ın yanına gelen polis ekipleri, yerde tıraş kremi, güneş yağı ve deodorant kutuları olduğunu da gördü. Yıldız, yarı baygın olarak hastaneye kaldırıldı.
    • 06.10.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 12:04
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    Antalya’da, şampuan içen şahıs hastaneye kaldırıldı

    Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesi üzerindeki bir otobüs durağında, Zafer Can Yıldız isimli bir şahsın şampuan içtiği görüldü.

    Çevredekiler olan bitene anlam veremezken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

    İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Şampuan, tıraş kremi, deodorant, güneş yağı…

    İHA’nın haberine göre; Yıldız’ı şampuan içerken gören ekipler, Yıldız’ın yerde bulunan boş şişe ve kutulardan, şampuanın yanı sıra tıraş kremi, deodorant ve güneş yağı da içtiğini belirledi.

    Polis ekipleri olay yerine ambulans istedi.

    Güçlükle ambulansa alındı

    Olay yerine gelen sağlık ekibi, şahsı güçlükle ambulansa alarak müdahalede bulundu.

    Antalya’da, şampuan içen şahıs hastaneye kaldırıldı ViDEO

    Antalya’da, şampuan içen şahıs hastaneye kaldırıldı #1

    Antalya’da, şampuan içen şahıs hastaneye kaldırıldı #2

    Antalya’da, şampuan içen şahıs hastaneye kaldırıldı #3

    Yarı baygın vaziyetteki şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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