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Antalya’da, şampuan içen şahıs hastaneye kaldırıldı

Antalya’da, şampuan içen şahıs hastaneye kaldırıldı

Şampuan içerken görülen Zafer Can Yıldız'ın yanına gelen polis ekipleri, yerde tıraş kremi, güneş yağı ve deodorant kutuları olduğunu da gördü. Yıldız, yarı baygın olarak hastaneye kaldırıldı.