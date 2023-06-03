Antalya’da şarjda ısınıp patlayan telefon, evi harabeye çevirdi Şarjdaki cep telefonunun ısınarak patlaması sonucu çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Olayın ardından evin içerisinin adeta savaş alanına döndüğü görüldü.

İHA

Şarjda unutulan telefonların ne denli tehlikeli olabileceği Antalya’da bir kez daha ortaya çıktı.

Manavgat ilçesindeki Salkımevler Mahallesi 1008 Sokak'ta bulunan binada çıkan yangın üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler, sevk edildi.

İtfaiye, diğer dairelere ulaşmadan alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Şarj cihazı eridi

Yangın sonrası soğutma çalışması yapılırken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerince de inceleme yapıldı.

Yangının meydana geldiği odada, prizde takılı bulunan şarj cihazının eriyerek duvara yapışmış olduğu, odanın duvarının alçı bölümünün yatak üzerine devrildiği, koltukların yandığı görüldü.

Isınan telefon patladı

Ev sahipleri, şarjdaki telefonun patlamasının ardından yangının başladığını, herhangi bir can kaybının olmamasının kendilerini teselli ettiğini dile getirdi.

Yangın sonrası odanın içerisinin adeta savaş alanına döndüğü görüldü.