Antalya'da şaşırtan kaza: Otomobil parktaki havuza düştü Antalya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park içerisindeki süs havuzuna uçtu. Kazada kimse yaralanmazken, çekici otomobili havuzdan çıkartamayınca devreye vatandaşlar girdi. Vatandaşlar, aracın kaputun üstüne ağırlık yaparak otomobili çıkartıldı.

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İHA

Antalya'da saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi Opera Kavşağı'nda Cemile Arslan idaresindeki 35 JC 759 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Tarık Akan Parkı'ndaki havuza düştü.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Aracıyla parkın içindeki havuza düştü

Kendi imkanları ile araçtan kurtulan Arslan, ardından otomobilde eşya aradı.

Bu arada aracın havuzdan çıkarılması için bölgeye çekici çağrıldı. Ancak araç çekici ile çıkarılamadı.

Kuryenin önerisi aracı havuzdan çıkarttı

Bölgeden geçen motosikletli bir kurye, aracın kaputuna ağırlık yapıp, çıkartılmasını sağladı.

Otomobilde hasar oluşurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)