Antalya'da sazlık alanda ve zeytinlikte yangın
AA & Ensonhaber

Antalya'nın ilçesine bağlı Göl mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Yangına müdahale sürüyor

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Kaş Belediyesi ekiplerince müdahale ediliyor.

Sazlık alanın bataklık olması nedeniyle müdahaleyi güçlükle yapan ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da sazlık alanda yangın

Zeytinlik alanda da yangın çıktı

Çayköy Mahallesi'nde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.