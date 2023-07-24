Antalya'da sazlık alanda ve zeytinlikte yangın Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda ve zeytinlikte çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

AA & Ensonhaber Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Göl mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Kaş Belediyesi ekiplerince müdahale ediliyor. Sazlık alanın bataklık olması nedeniyle müdahaleyi güçlükle yapan ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor. Zeytinlik alanda da yangın çıktı Çayköy Mahallesi'nde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.