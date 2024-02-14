Antalya'da sel felaketinde canını hiçe sayarak kediyi kurtardı Sağanağın vurduğu kent sular altında kalırken AFAD gönüllüsü kadın, bodrum katında mahsur kalan kediyi kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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İHA

Antalya'yı etkisi altına alan şiddetli yağış, felakete döndü.

Turuncu kodla uyarılan kentte dün etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda araç, ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Kent sular altında kaldı

Bunlardan biri de yoğun sağanağın etkisi altındaki bölgelerden biri olan Muratpaşa ilçesi oldu.

Bodrumda mahsur kalan kediyi kurtardı

Bir apartmanın su dolan bodrum katında bir kedi mahsur kaldı.

Mahsur kalan kediyi, AFAD gönüllüsü Gülcan Demirbilek kurtardı.

O anlar kameraya yansıdı

Demirbilek'in kediyi kurtardığı anlar kameraya saniye saniye yansırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce beğeni aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)