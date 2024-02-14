İHA
Antalya'yı etkisi altına alan şiddetli yağış, felakete döndü.
Turuncu kodla uyarılan kentte dün etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda araç, ev ve iş yeri sular altında kaldı.
Kent sular altında kaldı
Bunlardan biri de yoğun sağanağın etkisi altındaki bölgelerden biri olan Muratpaşa ilçesi oldu.
Bodrumda mahsur kalan kediyi kurtardı
Bir apartmanın su dolan bodrum katında bir kedi mahsur kaldı.
Mahsur kalan kediyi, AFAD gönüllüsü Gülcan Demirbilek kurtardı.
O anlar kameraya yansıdı
Demirbilek'in kediyi kurtardığı anlar kameraya saniye saniye yansırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce beğeni aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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