Antalya'da selin bilançosu: 1,5 milyon çöpe gitti! Esnaflık yapan Hakan Baban'ın sel felaketinden 8 gün önce kiraladığı deposu sular altında kalırken 1,5 milyon değerindeki kadın çantaları ise çöp oldu.

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İHA

Antalya'da yaşanan sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor.

1 kişinin yaşamını yitirdiği felaketin ardından ise bilanço da netleşmeye başladı.

Metrekareye 300 kilogramın yağışın düştüğü Kepez ilçesinde selden en büyük zararı Güneş Mahallesi gördü. Mahallede özellikle giriş kat daireleri, depoları ve birçok iş yerini su bastı.

Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, orman ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla mahallede su tahliyesi tamamlandı. İş yerleri temizlik çalışmasının ardından yavaş yavaş faaliyetlerine başladı.

8 gün önce kiralamıştı ama...

Havanın normale dönmesiyle birlikte bazı vatandaşlar, depolarındaki son durumu görmek için bölgeye geldi. Selden 8 gün önce mahallede bir depo kiralayan ve İstanbul'dan yeni gelen çanta kolilerini yerleştiren esnaf Hakan Baban, olay günü bölgeye giriş yapamadı.

Sabah saatlerinde deposunu açan Baban, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı.

"25 yıldır Antalya’dayım, hayatımda böyle bir şey görmedim"

Çanta satışı yapan Hakan Baban, "Antalya’da semt pazarlarına çıkıyorum, ayrıca toptan ürün dağıtıyorum. Burayı de sel afetinden 8 gün önce kiraladım. Ama başımıza böyle bir olay geldi. 25 yıldır Antalya’dayım, hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu binaların arasındaki alan yoktu, sade göl vardı.

Gece geldim depoma giremedim. Ertesi günün sabahı geldim, sudan yine kapıyı zor açtım, tüm malım ıslanmıştı. Burada hep kadın çantası var, yüzde 80’i de kumaştı. İçi mukavva kullanılmayacak. Fatura bedeli 1,5 milyondu, çöp oldu gitti. Ne yapacağımızı şaşırdık.” dedi.

"Birikimim gitti"

Bölge esnafının destek beklediğini dile getiren Baban, "Bütün birikimimiz gitti. Babamla sırt sırta verdik bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 8 gün sonra su bastı, ondan sonra halimiz bu. Ürünler daha yeni İstanbul’dan gelmişti. Kolilerin içi eridi bitti.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)