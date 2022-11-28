Antalya'da Şenay'ı öldüren eşi: Silahın ikinci kez nasıl patladığını hatırlamıyorum

Uzaklaştırma kararı bulunan ve boşanma davası açan eşini düğünden geldiği sırada tabancayla ateş ederek öldüren eş mahkemede, "Bu olaya karıştığım için pişmanım." dedi.

Antalya'da boaşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Şenay Ayvaoğlu davası bugün görüldü.

Döşemaltı ilçesinde 13 Ağustos'taa annesini ziyaret edip düğüne katılan Ayvaoğlu uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Serkan Ayvaoğlu ile tartıştı.

Tartışma sonrasında tansiyonun yükselmesiyle Ayvaoğlu, genç kadını tabancayla ateş ederek öldürdü.

Tutuklandı

Olay sonrası kaçan cani eş, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

DHA'nın aktarımına göre; ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan Ayvaoğlu, tutuklandı.

İlk duruşma görüldü

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Serkan Ayvaoğlu, Şenay Ayvaoğlu'nun yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Serkan Ayvaoğlu, Şenay Ayvaoğlu'yla 18 yıldır evli olduklarını belirterek, 3 çocuğu olduğunu söyledi.

Darp şikayetiyle uzaklaştırma kararı aldırdı

Son 1,5 yıldır Şenay Ayvaoğlu'yla tartışma yaşadıklarını belirten Ayvaoğlu, eşinin 'darp' şikayeti nedeniyle 22 Temmuz'da kendisine uzaklaştırma kararı aldırdığını ve boşanma davası açtığını anlattı.

"Silahın ikinci kez nasıl patladığını hatırlamıyorum"

Olay gününü anlatan Serkan Ayvaoğlu, “O gün kızım İ. A. (17) ile görüşmüştüm. Düğüne gideceğini söyleyince 'Ben de köye geliyorum, sizi görürüm' dedim. Akşam 20.00-20.15 gibi düğün yerine gittim. Karşı taraftaki parkta kızlarımın düğün yerinden çıkmasını beklemeye başladım. Eşim Şenay, iki kızımla beraber düğünden ayrıldı. Bana doğru gelirken 'Adi, şerefsiz pislik gelmiş. Konuşmayın onunla' diyerek üstüme doğru tükürdü. Beni bir adım geçmişken sinirle silahımı çıkardım ve arkasından bir el ateş ettim. Yere düştü. Silahın ikinci kez nasıl patladığını hatırlamıyorum. Silahı daha sonra kendime doğrultup sıktım ama patlamadı. Bu olaya karıştığım için pişmanım." dedi.

"Niyetim öldürmek değildi"

Ayvaoğlu, aralarında husumet bulunan eşinin erkek kardeşi Mehmet Oklu'nun da düğünde olma ihtimaline karşı yanında silah götürdüğünü belirterek, niyetinin öldürmek olmadığını savundu.

"Kızımı duvardan duvara vurup darbetti"

Şenay Ayvaoğlu'nun babası Ali Oklu, kızının boşanma davası açtığını belirterek, "Sanık, 16 yıldır kızıma acı çektiriyordu. 3 ayda bir kavga ediyorlardı. Kızımı duvardan duvara vurup darbettiğini başkalarından duydum." diye konuştu.

"Babam, annemi vurup kaçtı"

Şenay Ayvaoğlu'nun annesi Şenel Oklu ise düğüne kızı ve torunlarıyla gittiklerini belirterek, "Olay yerine vardığımda torunum, 'Babam, annemi vurup kaçtı' diye söyledi. Sanık, sürekli kızıma şiddet uygulamaktaydı." dedi.

"Erkek şahsın yerdeki bayana ateş ettiğini gördüm"

Duruşmada dinlenen tanık Şaban Akçoban, aracını park ettiği sırada, düğünden çıkan 4-5 kişilik bir grubun yanında bir erkek şahıs gördüğünü ifade ederek, "Önce bir silah sesi duydum. Bayanın yere düştüğünü, erkek şahsın yerdeki bayana ateş ettiğini gördüm. Ardından sanığın elindeki silahı kendi kafasından indirerek, silaha doğru baktığını gördüm." diye konuştu.





