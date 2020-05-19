Antalya'da, serada akıma kapılan genç ağır yaralandı

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Serada çalıştığı sırada, elindeki demirin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan Afgan uyruklu Hayatullah Nuri, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, bir serada taşeron firma aracılığıyla iş yapan Afgan uyruklu Hayatullah Nuri, sera iskeleti üzerine plastik örtü çekerken, elindeki demirin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

18 yaşındaki Hayatullah Nuri ağır yaralanırken, işçiler ise durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hayatullah Nuri, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hayati tehlikesi bulunan Hayatullah Nuri, ileri tetkik ve tedavisi için Antalya'da bir hastaneye sevk edildi.

FİRMADA ÇALIŞAN 9 İŞÇİ GÖÇ İDARESİ'NE GÖNDERİLDİ

Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sera işi yapan taşeron firmada 12 yabancı uyruklu vatandaşın çalıştığı tespit edildi.

Evrakı incelenen işçilerin 9'u İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, 3'ünün ülkede kalma izni olduğu belirlenerek, serbest bırakıldı.