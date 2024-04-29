Antalya'da serinlemek isteyen gençler traktörle çaya girdi Hava sıcaklıklarının artmasıyla bunalan genç bir grup traktörlerini akan çayın ortasına park ederek römorkundan suya atlayıp serinlerken, kamera kaydına alınan o görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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İHA

Antalya’nın sıcağına dayanamayan kendini suya attı...

Serik ilçesinde traktörü akan Köprüçay'ın ortasına park edip römorkunu kaldıran gençler, buradan çaya atlayarak keyifli dakikalar yaşadı.

Köprüçay içinde gezerken, kıyıda bulunan bir barakanın önünden geçtiği anlar da sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Traktörü görenler şaşkınlığını gizleyemedi

İlk bakıldığında tekne gibi görünen ve suda hızla hareket eden cismin römork takılı traktör olduğu sonradan anlaşıldı.

Traktör sahibi Oğuzhan Okumuş, arkadaşları ile birlikte traktörü ırmağın içine sürerek bir süre kaldıktan sonra dışarı çıktı.

Paylaşılan görüntüler beğeni topladı

O anlar ise cep telefonu ile kaydedildi ve sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük beğeni aldı.

"Hafta sonları genelde aynı bölgedeyiz"

Oğuzhan Okumuş, havalar ısınınca hafta sonları Köprüçay'a traktörleri ile girdiklerini, suda kalan araçlara yardımcı olduklarını ve römorktan atlayarak eğlenceli dakikalar geçirdiklerini belirterek, "Traktör suyun içinde neredeyse görünmeyecek duruma geliyor ama hiç arıza yapmıyor. Hafta sonları genelde aynı bölgedeyiz." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)