Antalya'da seyir halindeki taksiden atlayan alkollü turist midibüsün altında kaldı Antalya’nın Serik ilçesinde alkollü bir şekilde seyir halindeki taksiden atlayan Rus uyruklu turist, arkadan gelen midibüsün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA

Antalya'da yaşanan kazada kan aktı..

Serik ilçesine bağlı Kürüş Mahallesi, Boğazkent turizm yolunda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Alanya istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 07 YMT 11 plakalı ticari takside bulunan Rus uyruklu Mikhail Leontev, görgü tanıklarının ifadesine göre seyir halindeki taksiden atladı.

Taksiden atladı midibüs çarptı

Arkadan gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 07 C 82167 plakalı midibüsün çarpması sonucu şarampole sürüklendi. Olay sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Leontev'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Rus uyruklu olduğu öğrenilen Leontev'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya adli tıp kurumuna gönderilirken, ifadeleri alınan ticari taksi ve midibüs sürücüleri serbest bırakıldı.