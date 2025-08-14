Abone ol: Google News

Antalya'da silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi

Serik ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda, 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 14.08.2025 21:30
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla silah kaçakçılarına yönelik çalışmalar kapsamında başarılı bir operasyona imza atıldı. 

Serik ilçesinde 5 şüphelinin ikametlerine operasyon düzenlendi. 

EVLERDE ARAMA YAPILDI

Operasyonda evlerde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 6 adet tabanca mermisi, 8 adet av tüfeği, 100 adet av tüfeği fişeği, 6 adet şarjör, 1 adet kılıç ve 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

5 GÖZALTI

Düzenlenen operasyon kapsamında yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

