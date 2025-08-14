Antalya'da silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi Serik ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda, 5 şüpheli de gözaltına alındı.