Antalya'da site yöneticisi Rus vatandaşı darbetti: Şiddet anları ortaya çıktı Kendisine ait dairede yaşayan Rus vatandaş, site yöneticisinin ruhsatı olmadığı halde içki sattığını iddia ederek sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine iddiaların odağındaki adam şiddet uyguladı. O anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Geçtiğimiz ay Antalya'da şiddet olayı yaşandı...

Alanya ilçesindeki sitede 1 yıldır bir sitede kendisine ait dairede yaşayan Rus Pavel İvanov, site yöneticisi S.S. tarafından darbedildi.

Soluğu jandarmada alan genç adam şikayette bulundu.

Gözaltına alınan site yöneticisi, ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şiddet anları kamerada

Olaydan yaklaşık 20 gün sonra, site yöneticisi S.S'nin Rus site sakinini yere yatırarak dövdüğü anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Ivanov'un önünü kesen ve onu iterek yere düşüren site yöneticisinin Ivanov'a onlarca yumruk attığı görüldü.

Ardından Ivanov'un boğazını sıkıp kafasını yere vuran S.S.'nin, bir süre sonra Ivanov'u yerde kanlar içinde bırakarak bölgeden ayrıldığı görüldü.

Olayın geçmişi

Kat maliki Pavel Ivanov, yaptığı açıklamada site yöneticisinin barda ruhsatı olmadığı halde içki sattığını iddia etti.

Bunu da sosyal medyada paylaştığı için dayak yediğini söyleyen Ivanov, "Önce bana kafa atıp yere düşürdü. Sonra yerde üzerime çıkarak yumruklamaya başladı ve kafamı yere çarptı. Boğazımı sıktı ve o sırada 'foto foto' diye söylediğini duydum." dedi.

"Hayatımdan endişe ediyorum

Dayak yedikten sonra ağzı burnu kanlar içinde sendeleyerek ayağa kalktığını ve havuz başına doğru yürüdüğünü anlatan İvanov, "Site sakinleri beni bu halde görünce hemen sağlık görevlilerini ve jandarmayı haberdar etmişler. Ambulans ile hastaneye kaldırılıp tedavi edildim. Yutkunmak ve konuşmakta bazen zorluk çekiyorum. Hayatımdan endişe ediyorum. Alanya'yı çok seviyorum ancak benim için artık hayat çok daha zor. Bana yardım eden komşularıma da yaptıkları her şey için teşekkür ederim. Böyle iyi dostlarım olduğu için çok mutluyum. Sizin yardımınız olmadan yabancı bir ülkede ne yapacağımı bilemezdim." dedi.

"Sürekli agresif davranıyordu"

Daha önceden sitede oturan ve site yöneticisinin baskıları sonucu ayrıldığını iddia eden Dinara Gabdullina da sitede başından geçenleri anlattı.

Gabdullina, "Geçen sene bu siteden daire satın aldığımdan beri site yöneticisi ile sorunlar yaşadım. Yönetici bize muhasebe hakkında bilgiler vermiyordu. Kendisi bir kez babası ile birlikte üzerime yürüdüler. Bu yüzden burayı terk ettim, başka bir yerde yaşamaya başladım. Sürekli agresif davranıyordu site sakinlerine ve ben o sitede kendimi güvende hissetmiyordum." dedi.

Yaşananların ardından sitede oturan yerli ve yabancı kat malikleri, site yöneticisinin değiştirilmesi için toplantı yaptılar.