Antalya'da sokakta yaşayan şahıs cami avlusunda ölü bulundu

DHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii avlusundaki bankların yanında hareketsiz yatan kişiyi gören cami imamı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede gelen sağlık ekibi bankların yanında duvar dibinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, yapılan incelemede sokakta yaşayan İsmail Şorabay (49) olduğu belirlendi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İsmail Şorabay'ın cenazesi ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

"YAĞMURDA BİLE AVLUDA KALIYORDU"

Fatih Sultan Mehmet Camii İmamı Mustafa Çağlar, "Şahıs üç gündür bulunduğu yerde kalıyordu. Ben de bugün ikindi namazını kıldırıp camiden çıktığım esnada durumu zabıta ekiplerine bildirdim. Gelip sıcak bir yuvada kalması ve daha iyi bir yere götürmeleri için ama ekipler gelmedi. Bu şahıs cuma günü akşam saatlerinde itibaren buralardaydı. Yağmurda bile bu şekilde olduğu yerde kalıyordu. Üzerindeki kıyafetleri bile hala ıslak" dedi.