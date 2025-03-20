Antalya'da sosyal medyada anlaştılar, yarışa çıkamadan yakalandılar

İHA

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Manavgat İlçe Jandarma komutanlığınca Manavgat ilçesinde yasadışı Motosiklet yarışı yapanlara karşı asayiş ve trafik timleriyle operasyon düzenledi.

Sosyal Medya üzerinden mesajlaşarak birbirlerine meydan okuyan ve yarış yapmak için buluşan 18 motosiklet sürücüsü yarış yapacakları esnada jandarma ekiplerini görünce, motosikletlerini bırakıp kaçtı.

195 BİN TL PARA CEZASI UYGULANDI

Trafik Jandarması ve Asayiş ekiplerince yapılan takip sonucu kaçan sürücülere ulaşıldı.

Yarış yapan sürücülere toplamda 195 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.

18 MOTOSİKLET TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Motosikletlerin yapılan sorgularında 2 motosikletin çalıntı olduğu tespit edilirken sürücüler hakkında ise adli işlem yapıldı.

Toplam 18 motosiklet trafikten men edildi.