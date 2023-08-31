Antalya'da sulama kanalında elektrik akımına kapılan adamın ağabeyinin sorusu yürekleri dağladı Bahçe sulamak için girdiği kanalda akıma kapılan 40 yaşındaki adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Son durumdan habersiz olay yerine gelen ağabey, “Ölmedi değil mi” diye sordu.

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İHA

Antalya'da yürekleri burkan bir olay yaşandı...

Öğle saatlerinde Kepez ilçesinde 40 yaşındaki Ziraat Mühendisi Muhammet Ersoy, anne ve babasının yaşadığı eve gelerek bahçede bulunan ağaçları sulamak istedi.

Ersoy, elektrikli su dinamosunun hortumunu kontrol etmek için kanala girdi.

Akıma kapıldı

Bu sırada bir anda elektrik akımına kapılarak hareketsiz kaldı.

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kanal içerisindeki şahsı çıkarmak için makara sistemi kurdu. Sistem ile bir itfaiye ekibi yanına sedye alarak aşağı indi.

Merakla takip ettiler

İtfaiye eri, şahsın üzerinde bir elektrik olup olmadığını öğrenmek için kontrol kalemi ile kontrol etti.

Yapılan kontrollerin ardından sedyeye alınan adam yukarı çekildi. Vatandaşlar ise kurtarma anlarını takip edebilmek için adeta sıraya girdi.

Yürekleri dağlayan soru

Acı haberin ardından olay yerine koşan adamın ağabeyinin ise kardeşine son kez bakarak, “Ölmedi değil mi?” demesi yürekleri burktu.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ersoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.