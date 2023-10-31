Antalya'da sürücü direksiyon başında uyuyakaldı: Kazadan yarım saat sonra uyandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Ekmel Mahallesi D-400 karayolunda Anamur istikametine seyir halinde olan Rahmi Ö. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün uyuması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan bariyerlere çarparak yan yattı.
Ekipler sevk edildi
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yarım saat sonra uyandı
Çevrede bulunan vatandaşların yardımı ve trafik ekipleri ile itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren uğraşları sonucu uyandırılan Rahmi Ö., uyandığında şoför kapısından dışarı çıktı.
Burnu bile kanamadı
Kazayı hatırlamadığını söyleyerek uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamayan sürücü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Kazada yan yatan kamyonet, çekici tarafından kaldırılarak otoparka çekildi.
Soruşturma sürüyor
Kazayla ilgili polis tarafından tahkikat başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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