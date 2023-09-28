Antalya’da sürücü yaya geçidinde durdu! Zincirleme kaza yaşandı Yaya geçidinden geçen turistlere yol vermek amacıyla yavaşlayan araçlara, hızla gelen aracın çarpması sonucu 3 araçlı zincirleme kaza meydana geldi.

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İHA

Trafikte kural ihlalleri kazaları da peşinde getiriyor.

Aşırı hız, kırmızı ışık ve yaya geçitlerinde yol vermemek gibi nedenlerle sık sık kazalar yaşanıyor.

Bunun bir örneği de Antalya'da yaşandı.

3 araç kazaya karıştı

Manavgat ilçesinde aracıyla seyir halinde olan Şirin Sümer, yaya geçidinden geçen turistlere yol vermek için durdu.

Bu sırada arkadan gelen Cemal Nalbant, yaya geçidini hesap edemeyince araca çarptı.

Son olarak zincirleme kazaya Arif Alioğlu da karıştı.

O anlar kamerada

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın ardından kaza yapan araçlardan birinde duman çıkmaya başladı.

Otomobil sürücüsü kendisini otomobilden dışarı atıp refüje uzandı.

Yardımına diğer araç sürücüleri koşarken bir süre sonra ayağa kalktı.

Kazasız gün geçmiyor

Kazanın meydana geldiği yerde, turistlerin denize gidebilmeleri için 3 ayrı yaya geçidi bulunurken, araç sürücülerinin yayalara yol vermemeleri, hız yapmaları ve dikkatsizlikleri nedeniyle sık sık kazalar meydana geldiği bildirildi.

Son olarak 7 Eylül tarihinde meydana gelen kazada, turist baba-kız yaya geçidinden geçerken araçların altında kalmaktan son anda kurtulurken, hızla gelen bir araç baba-kıza yol veren araçlara çarpmamak için refüje çıkmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)