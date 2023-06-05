Antalya'da sürücüler kavga ederken motosikleti çaldı Kimliği belirsiz bir kişi, yol verme yüzünden otomobil sürücüsü ile tartışan motosiklet sürücüsünün motorunu çaldı. Tarafları çevre esnafı ayırmaya çalışırken, yerdeki motosikleti çalan kişinin binerek kaçması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

"Bu kadarı da olmaz" denilen hırsızlık, Antalya'da oldu...

Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Şair Adem Dede Caddesi üzerinde seyreden motosiklet ile otomobil sürücüsü, yol verme yüzünden tartışmaya başladı.

Otomobilinden inen sürücü, diğer sürücünün üzerine yürüyüp yumruk atınca motor devrildi.

Elleri cebinde izledi, motosiklete atlayıp kaçtı

Bunun üzerine taraflar birbirine tekme tokat saldırdı.

Bu sırada yol kenarında sürücülerin kavgasını elleri cebinde izleyen kimliği belirsiz kişi, itiş kakışın büyümesiyle motosikleti yerden kaldırıp, binerek kaçtı.

Anladığında artık çok geçti

Esnaf, iki kişiyi güçlükle ayırırken, motosikletinin çalındığını anlayan sürücü bu kez hırsızlık şoku yaşadı.

Öğle saatlerinde caddeyi birbirine katan ikili ve sonrasındaki hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.