Antalya'da takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyreden otomobil sürücüsü Ahmet S., Çayyazı yol kavşağına yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç refüje çarptıktan sonra takla atmaya başladı.

TAKLALAR ATIP SÜRÜKLENDİ

Kazanın etkisiyle sürüklenen araç sonra Manavgat Trafo Merkezi önünde ters vaziyette durabildi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BURNU BİLE KANAMADI

Olay yerine gelen kurtarma ve 112 sağlık ekibi araç sürücüsünün kendi imkanlarıyla araçtan çıktığını tespit etti.

Burnu bile kanamayan sürücü herhangi bir sağlık sorunu olmadığını beyan etti.

Ekipler, incelemelerin tamamlanması üzerine olay yerinden ayrıldı.