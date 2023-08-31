Antalya'da taksicilerin taksimetre oyunu! Sabit fiyatla yolcu aldılar Turizm kentinde taksimetre açmadan, belirlenen sabit fiyatlar üzerinden yolcu taşıdıkları belirlenen taksiciler bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülere yansıdı.

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DHA

Ticari taksiler her gün yeni bir olayla gündeme geliyor...

Milyonlarca vatandaşın yaşadığı kentlerde akıllara ilk gelen ulaşım aracı olan taksiler bir diğer yandan vatandaşın korkulu rüyası.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Antalya'nın Kaş ilçesinde takcilerilerin oyunu vatandaşı mağdur etti.

Kentte taksicilerin belirlediği sabit fiyat üzerinden yolculuk yapılıyor.

Taksimetre açmadan yolculuk yaptırdılar

Taksimetrenin kartvizit ile kapalı olduğu ve 80 lira tutan yolculuğa 120 lira istendiği bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; taksi şoförü, taksimetre açılmadığını belirtip, belirlenen sabit fiyatları söylüyor.

Şoför, merkezden 1,5 kilometre uzaklıktaki mesafe için 200 TL, 3 kilometre mesafedeki Çukurbağ Yarımadası'nın girişi için 250 TL istendiğini söyledi.

Kaş'taki tek taksi durağı ile yapılan ve kaydedilen telefon görüşmesinde ise görevli, Kaş merkezdeki bir otelden 5,5 kilometre uzaktaki otogara 250 liraya götürüldüğünü, taksimetre açılmadığını söyledi.

Durak önüne tabela astılar

Diğer yandan taksi durağı önündeki fiyat tabelasında, fiyatların yazılı olmadığı görüldü.