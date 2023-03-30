Antalya’da taksiciye kaldırım taşı ile saldıran sanık için 18 yıla yakın hapis cezası istendi Bindiği takside sürücüye kaldırım taşı ile defalarca kez vuran saldırgan, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Davada, mütalaasını açıklayan savcı, saldırgan için 18 yıla yakın hapis cezası talep etti.

İHA Antalya’nın Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi’ndeki duraktan Mesut Dertli’nin kullandığı taksiye binen 21 yaşındaki Hüseyin Ş., Fabrikalar Mahallesi’ne gitmek istediğini söyledi. Kaldırım taşıyla saldırdı Bir süre sonra şahıs, yanında getirdiği ve ayaklarının yanına sakladığı kaldırım taşı ile taksi sürücüsüne saldırdı. Sürücü kendini korumaya çalışırken, saldırgan elindeki taşla vurmaya devam etti. Boğuştu, hızlıca kaçtı Taksi sürücüsü ile boğuşan saldırgan, daha sonra araçtan inerek hızla kaçtı. Taksicinin yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ve polisten yardım istedi. Sağ elinde kırık, başında ciddi yaralanma Olay yerine giden sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Dertli’yi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü. Ameliyata alınan Dertli’nin sağ elinde kırıklar olduğu, başından da ciddi derecede yaralandığı belirlendi. Tutuklandı Saldırgan ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 Ocak Salı günü saat 04.30 sıralarında yaşanan saldırı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. "Çok pişmanım" Tutuklu şahıs ikinci kez hakim karşısına çıktı. Antalya Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Hüseyin Ş., tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmada savunma yapan Hüseyin Ş., “Çok pişmanım, taksici kabul ederse zararını karşılamak isterim.” dedi. Taksici Mesut Dertli ise şahsın cezalandırılmasını talep etti. 18 yıla yakın hapis cezası istemi Davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık hakkında “gece vakti silahla yağma” ve “nitelikli adam yaralama” suçundan 18 yıla yakın hapis cezası talep etti. Duruşma sanık avukatının yazılı savunma talebi üzerine 7 Nisan tarihine ertelendi.