Antalya'da tarihi Kaleiçi'nde yangın çıktı: Ekipler kontrol altına aldı

Yaz aylarına girilmesiyle birlikte yurdun dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

Bu kez adres Antalya'nın Muratpaşa tarihi Kaleiçi oldu.

YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Selçuk Mahallesi Uzun Çarşı Sokak'ta bulunan bir otelde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen alevler, otelin yanında bulunan iki işletmeye sıçradı.

EKİPLER OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince, yangının bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi alındı.

VALİ BÖLGEYE GELDİ

İtfaiye ekiplerince alevlerin çevredeki ev ve işletmelere sıçramaması için yoğun çalışma yürütüldü.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangının çıktığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

"MÜŞTERİLER HEMEN TAHLİYE EDİLDİ"

Vali Şahin, otelde başlayan yangının 2 binaya daha sıçradığını ve toplam 3 işletmenin zarar gördüğünü söyledi.

Yangının diğer binalara sıçrama riskinin ortadan kalktığını ancak henüz kontrol altına alınamadığını belirten Şahin, "Otelin 3 odası doluydu, müşteriler hemen tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin bölgede yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor." dedi.

Şahin, yangının çıkış sebebinin henüz kesinleşmediğini dile getirdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.