Antalya'da tatilciler boğulma ihbarına aldırış etmedi

Vatandaşlar dubaların ilerisinde bir kişinin çırpınarak yardım istediğini gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çalışmalarını sürdürürken tatilcilerin kitap okumaya devam ettiği görüldü.

Yaz sezonun başlamasıyla birlikte vatandaşlar sahillere akın etti.

Deniz keyfi yapanların yanı sıra yüzmeyi bilmeyenler ve denizdeki sınırı geçenler yüzme tehlikesi yaşıyor.

Antalya'nın Konyaaltı sahiline gelen vatandaşlar hem yüzdü hem de güneşin keyfini çıkararak güneşlendi.

Boğulan şahıs gözden kayboldu

Bu sırada dubaların ilerisinde bir kişinin çırpındığı ve yardım istediği görüldü. Bir süre sonra şahsın gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.

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Vatandaşlar keyiflerini bozmadı

Sürat teknesi ve botla gelen ekipler boğulan kişiyi bulmak için uzun süre incelemelerde bulundu. Öte yandan iki dalgıç da su altında arama yaptı.

Denizde canla başla çalışmalar sürerken, vatandaşların keyiflerini bozmadığı, kitap okumaya ve yüzmeye devam ettiği görüldü.

Aramalardan sonuç alınmadı

İHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri, dubaları geçilmemesi yönünde sık sık uyardı. Aramalardan sonuç alınamayınca çalışmalara son verildi.

"Elini son kez kaldırıp suya battı"

Yaşananları anlatan Merve Kır, “Biz burada yüzüyorduk. İleriye doğru baktık, bir tane bayan seslendi. Birisinin boğulduğunu söyledi. Biz de oraya baktık. Bir tane adamın kafası suya batıp çıktı, elini yukarı kaldırıyordu. Emin olmak için yukarıya çıktık. Adam elini son kez kaldırıp suya battı. Bir daha göremedik. Daha sonra polise haber verdik” dedi.